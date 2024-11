O que está por trás do que ouvimos? Aclr|Do canal Univer Vídeo no YouTube 24/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h12 ) twitter

Eu duvido que você não vai repensar toda a sua playlist, depois de assistir Por Trás do Ritmo.

Mas te entendemos. Depois que descobrimos o que há Por Trás do Ritmo, nenhuma música é uma simples música…

Quer entender o que existe por trás do que se ouve e o poder, capaz de levar pessoas a cometerem atrocidades? Assista, agora mesmo, ao documentário exclusivo do Univer Vídeo, Por Trás do Ritmo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.