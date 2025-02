O QUE ACONTECEU COM A CASA INGLESA? I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 17/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h31 ) twitter

Oi, pessoal! Hoje é dia de fofocar um pouquinho sobre a minha vida com vocês! No vídeo de hoje, vou responder às perguntas que vocês mandaram nas minhas redes sociais e revelar detalhes sobre momentos inesquecíveis, viagens especiais, minha família e até os projetos que quero tirar do papel em 2025!

Quer saber quais momentos eu gostaria de reviver? Então vem comigo nesse bate-papo cheio de histórias e curiosidades! 🥰

Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais você quer saber! Vou adorar trazer mais vídeos assim pra vocês!

