O Programa de Todos os Programas: Sônia Lima revela como superou depressão após perda do marido

O Programa de Todos os Programas desta terça-feira (25) recebe a atriz e apresentadora Sônia Lima. Durante papo com Flávio Ricco e Gabriela França, ela relembra fatos importantes de sua trajetória, a história de amor com Wagner Montes e seu momento atual no Programa do Ratinho. Acompanhe!

