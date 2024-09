O presidente da FIEP, Edson de Vasconcelos, foi um dos entrevistados do Grands na Rádio Jovem Aclr|Do canal Grands no YouTube 10/09/2024 - 16h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson José de Vasconcelos, foi um dos entrevistados do Grands por Bessa na Rádio Jovem Pan Curitiba, no último sábado (7). Além de falar das comemorações dos 80 anos da entidade, ele abordou a atual situação da indústria paranaense, que coloca o Paraná entre os quatro maiores estados industrializados do país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.