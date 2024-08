O poder do autocontrole – Disciplina é destino – Ep.#01 – Clube da leitura Aclr|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 11/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h09 ) ‌



Estamos de volta com o nosso querido Clube da Leitura atendendo ao pedido da maioria dos nossos seguidores. Porém, a Cia. da Inteligência não vai acabar! Assista à live e fique por dentro. E para iniciar essa nova fase do Clube da Leitura, nada melhor do que o novo livro do nosso autor queridinho Ryan Holiday: "Disciplina é destino – O poder do autocontrole", lançamento de uma das nossas editoras parceira, a Intrínseca.

Confira alguns episódios onde estudamos outros livros de Ryan Holiday:

• Livro O chamado da coragem

Episódio 1: https://www.youtube.com/live/6Dl2MWo6dbk?si=nCJryEpVU0zxFFve

Episódio 2: https://www.youtube.com/live/QCJwcp9OduU?si=up_0pODMqPInr_jO

Episódio 3: https://www.youtube.com/live/qL2FnTOVEww?si=TC0DX9HUCJ9jDfew

• Livro O ego é seu inimigo

Episódio 1: https://www.youtube.com/live/S5jVF20vuvk?si=wU0bXKgMv1I_bNT4

Episódio 2: https://www.youtube.com/live/IRMWof5NEz8?si=5XSenhlALhEa7an9

Episódio 3: https://www.youtube.com/live/rrs8W7Q0av8?si=2W6M4ZwJrK3nhKIv

Episódio final: https://www.youtube.com/live/IxV71AK6pgM?si=x5bZlnqisvLb6yVx

• Livro O obstáculo é o caminho

Vídeo único: https://youtu.be/hXcTVZPRrsQ?si=YSIkKnM9lBZIo2at

10 lições para viver bem consigo mesmo – Estoicismo – Livros Diário estoico e O pai estoico

Aula única: https://www.youtube.com/live/2PM1v2a_zwc?si=TKgZP7xPjcyrreXe

Obrigada por assistir!

#disciplina #PatríciaLages #ryanholiday

