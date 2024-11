O poder do apoio coletivo na luta contra o alcoolismo: conheça o CEREA Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/11/2024 - 13h43 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h56 ) twitter

O Centro de Recuperação de Alcoólatras (CEREA) em Uberlândia oferece acolhimento e apoio para pessoas e famílias que enfrentam o alcoolismo. Com 45 anos de atuação na cidade, o CEREA tem se consolidado como um espaço de suporte mútuo, onde participantes compartilham histórias e fortalecem uns aos outros na luta contra o vício. Um dos exemplos é Rosilda, que, mesmo sem ter problemas com o álcool, buscou ajuda no CEREA nos anos 2000 devido à dependência do então marido. Após superarem juntos esse desafio, Rosilda passou a se dedicar à instituição, tornando-se sua tesoureira e exemplo de resiliência.

O CEREA realiza reuniões semanais nas unidades dos bairros Pampulha e Tocantins e segue aberto para todos que buscam apoio, sem limite de atendimentos. O modelo adotado não envolve tratamentos específicos, mas sim um suporte coletivo baseado em relatos de superação, mostrando que é possível vencer o alcoolismo. Conforme explica um psicólogo especialista, a dependência de álcool e outras drogas é multifatorial, surgindo de questões biológicas e experiências pessoais, e a troca de vivências no CEREA oferece um caminho valioso para superação.

