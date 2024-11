O Melhor do fim de semana: Schützenfest em Jaraguá e Wine Festival em Floripa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 11h03 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h20 ) twitter

Neste fim de semana, Santa Catarina recebe dois eventos imperdíveis! Em Jaraguá do Sul, a tradicional Schützenfest traz uma mistura de cultura alemã, com apresentações folclóricas, competições de tiro, música e muita gastronomia, além do famoso chope. Em Florianópolis, o Wine Festival oferece uma experiência única com mais de 200 rótulos de vinhos nacionais e importados, acompanhados de deliciosa gastronomia. Os dois eventos prometem atrair visitantes e moradores para uma programação repleta de diversão e tradição. Não perca.

