O jogo terminou empatado no Major Levy! Inter de Limeira 1x1 Bragantino | Paulistão 2025

Em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Paulistão, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1, complicando ainda mais a situação de ambas na competição. O jogo, válido pela 7ª rodada, teve seu início com Albano abrindo o placar para a equipe da casa, mas Pitta, com a ajuda de um lindo passe de calcanhar de Sasha, empatou para os visitantes. Esse resultado ruim deixa a classificação mais difícil, especialmente para o Bragantino, que agora luta contra o rebaixamento. Albano, camisa 10 da Inter, foi um dos destaques do jogo, mas a dupla Sasha e Pitta também mostrou bom entrosamento. Confira como foi essa partida decisiva!

