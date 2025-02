O Hospital: Homem vai para a sala de cirurgia após sofrer fratura brincando de braço de ferro Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/02/2025 - 23h23 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O neurocirurgião Vinicius de Meldau Benites brincava de braço de ferro quando sofreu uma fratura. No novo episódio da segunda temporada da série O Hospital, você vai conhecer a história dele, que teve de ir direto para a sala de cirurgia depois do acidente. Além disso, você também vai conhecer Edmundo Neves Cunha, que ganhou uma nova vida depois de sofrer por quatro décadas com dores no quadril.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.