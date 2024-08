O frio chegou queda drástica da temperatura deixa saúde mais fragilidade Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 28/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A queda drástica de temperatura no interior do estado do rio surpreendeu. Quem sente mais com essa mudança de tempo é nossa saúde, que pode ficar mais fragilizada. Por isso, nós preparamos uma reportagem pra você saber como se proteger.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #frio #frentefria #camposdosgoytacazes

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.