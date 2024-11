O fim da Série B e o balanço da partipação dos times catarinenses - Clube da Bola Podcast #19 Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 25/11/2024 - 16h06 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h08 ) twitter

O último Clube da Bola Podcast de 2024 traz o balanço sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e também sobre a participação dos times de Santa Catarina. O Avaí terminou no meio da tabela, a Chapecoense se livrou do rebaixamento na penúltima rodada, já o Brusque acabou caindo para a Série C.

