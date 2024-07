O Festival de Dança do Triângulo chega ao seu final com um fim de semana repleto de apresentações Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/07/2024 - 15h19 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h20 ) ‌



O 30º Festival de Dança do Triângulo está chegando ao fim, mas ainda reserva muitas emoções para o público uberlandense. Este último fim de semana será marcado por diversas apresentações, mesas redondas e oficinas, proporcionando uma experiência completa para amantes da dança.

A edição deste ano foi marcada por uma programação extensa, com 12 oficinas, 4 palestras e 2 mesas redondas, um número consideravelmente maior em comparação com edições anteriores. Essa ampliação demonstra o crescimento e a importância do evento para a cena cultural de Uberlândia.

Neste sábado, o público poderá participar de duas mesas redondas no Teatro Municipal: uma sobre reflexões sobre o ensino e formação do bailarino nas escolas de dança e outra sobre a dança na universidade. À noite, a programação será ainda mais intensa, com a Mostra Profissional do Praia Clube Cia de Dança e as diversas mostras competitivas e não competitivas, incluindo as categorias infantil, jazz e jazz conjunto.

O encerramento do festival acontecerá no domingo, com a apresentação dos trabalhos mais destacados das mostras. Será uma oportunidade para o público conferir o talento dos bailarinos e coreógrafos que participaram do evento.

