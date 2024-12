O EDU ME FEZ UMA SURPRESA I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 05/12/2024 - 20h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h00 ) twitter

Oi pessoal! Tudo bem?

No final de semana, o @eduguedesoficial me fez uma surpresa! Até tentei roubar umas dicas no caminho pra descobrir pra onde iríamos, mas não deu muito certo, só descobri lá! Ele me levou até @harasbentinhoo pra andarmos à cavalo e curtir o dia. No final, ainda ganhei um presente maravilhoso. Vem descobrir o que é!!

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

