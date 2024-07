O DOCE DA MINHA INFÂNCIA! RECEITA DE SURPRESA DE UVA | RENATA ALVES

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

Fala, minha gente! Como vocês estão? Hoje vim aqui no canal ensinar uma receita de sobremesa que eu AMO DE PAIXÃO desde a minha infância! É maravilhosa e super fácil de fazer. E o melhor de tudo é que não tem muito erro, tenho certeza que se vocês fizerem por aí todo mundo vai adorar também. Então, dá o play e confere todas as diquinhas pra deixar seu doce no ponto certo.

E aí? O que acharam da surpresa de uva? Me contem aqui nos comentários e não esqueçam de me marcar nas redes sociais quando fizerem essa receita. Um beijão! Até o próximo vídeo.

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado;

- Meia caixinha de creme de leite;

- 1 colher pequena de manteiga;

- Corante comestível em gel na cor verde;

- Uva verde sem semente;

- Açúcar refinado para confeitar.

