Aclr |Do canal MinutoMotor no YouTube

O DIA DOS PAIS MAIS FELIZ DO MUNDO: PARTE 3

Alto contraste

A+

A-

Com o apoio da Royal Enfield do Brasil realizei um grande sonho: o de rodar com meus filhos de moto. Em 13 de agosto, “Dia dos Pais”, confira o episódio especial e final desta história de amor pelos filhos e paixão pelas motos. Os três na estrada, juntos, pela primeira vez. Destino São Roque (SP), pela Rodovia Castello Branco, até o Rústico Moto Bar.

** SIGA NO INSTAGRAM **

Publicidade

@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

Publicidade

** ACESSE NOSSA PÁGINA **

http://minutomotor.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.