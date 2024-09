'O chopp de vinho é ótimo': ladrões deixam bilhete a comerciante após roubar lanchonete Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 11h36 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h59 ) ‌



Dois ladrões furtaram uma lanchonete em Ponta Grossa, no Paraná. Um dos ladrões deixou um bilhete com recomendações de segurança para o comerciante. No bilhete, ele mencionou que o vinho estava bom e sugeriu a instalação de câmeras de vigilância e sensores de monitoramento. Os dois indivíduos levaram uma televisão durante o furto. A polícia está investigando o caso. Até o momento ninguém foi preso.

