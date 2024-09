O casal Tiago e Fernanda vence o 'Desafio Final' e leva o prémio Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 06/09/2024 - 05h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h26 ) ‌



Na 'Batalha das Receitas' desta quinta (29), as duplas participantes precisaram de fazer pratos-feitos, ou, popularmente, PF. Carol e Batata fizeram um frango ao molho rústico com polenta e quiabo, e Tiago e Fernanda preparam um fricassê de frango com arroz, batatas chips e salada. Os pratos foram avaliados na aparência e sabor. Desta vez, Tiago e Fernanda conseguiram vencer o desafio e levaram o prêmio de 1600 euros. Acompanhe!

