O brigadeirão Samuel de Assis | GiMi Aclr|Do canal GiMi no YouTube 18/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h44 )

No ar como Daniel, em Mania de Você, o brigadeirão do Brasil entra no nosso piscinão. Venha conhecer a trajetória, seus sonhos e tudo que ele promete pra esse inesquecível carnaval. Cuidado, você vai se apaixonar pelo Samuka!!!

GISELLE BATISTA

@gisellebatista

MICHELLE BATISTA

‌



@mixabatista

