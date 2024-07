O auxílio das atividades físicas na reabilitação do AVC | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Reabilitação após um AVC é fundamental para quem sofre com as sequelas de um acidente vascular cerebral. A prática de exercícios e terapias ocupacionais pode ajudar significativamente na melhora da qualidade de vida, devolvendo movimento e até mesmo restaurando relações sociais. A história da pediatra Ana Carolina ilustra bem essa jornada de recuperação.

Há cinco anos, Ana Carolina estava em uma festa junina com os filhos quando começou a sentir uma dor de cabeça forte. Inicialmente, tentou tratar com analgésicos, mas a dor persistiu, levando-a a buscar ajuda médica. Após ser medicada, voltou para casa, mas duas horas depois precisou ser internada às pressas e entrou em coma. Foi diagnosticada com um AVC, causado por uma má formação no cérebro que gerou uma grande pressão.

Para regular essa pressão, Ana Carolina passou por uma cirurgia para implantação de uma válvula. Hoje, ela frequenta a academia duas vezes por semana como parte de sua reabilitação. Ana Carolina compartilha que a reabilitação após um AVC é um processo contínuo e crucial para recuperar as funções perdidas e melhorar a qualidade de vida, mostrando a importância da persistência e do suporte adequado.

