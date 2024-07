O ALEZINHO FOI TRABALHAR COMIGO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 22/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h03 ) ‌



Oi, pessoal! Eu levei o Alezinho pra me acompanhar em um dia de trabalho e é claro que fiz questão de gravar um vlog especial pra vocês. Depois da gravação do programa, nós saímos pra almoçar juntos com a minha irmã @fehickmann. E aproveitamos esse tempo pra conversar sobre todas as novidades que estão acontecendo na minha vida.

Também fiquei muito feliz em gravar uma live incrível com os produtos da minha marca @anahickmannbeauty para a Shopee, onde consegui compartilhar dicas de cuidados e esclarecer algumas dúvidas ao lado da @gabilealblog.

No dia seguinte, novamente tive o Alezinho nos bastidores do programa comigo e amei passar mais um tempinho com ele em um dia tão agitado.

E não para por aqui. Ainda tem muito mais pra mostrar e vocês vão conferir a continuação no próximo vídeo do canal. Gostaram? Comentem e não esqueçam de ativar o sininho. Beijoss!

