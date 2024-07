O 1º cego para cargo na Jus. do Trabalho | Márcio Germano e Ricardo Tadeu Aclr|Do canal Grands no YouTube 22/07/2024 - 14h18 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h19 ) ‌



O paranaense Márcio Aparecido da Cruz Germano será o primeiro juiz cego de primeiro grau da Justiça do Trabalho no Brasil. Ele acaba de ser aprovado em concurso nacional e deverá tomar posse no dia 26 de julho. Germano, de 44 anos, natural de Maringá, exerce a função de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede em Curitiba. Ele atua há 12 anos no gabinete do desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o primeiro magistrado cego do Brasil. Para o desembargador, nomeado em 2009, a aprovação de Germano é um fato histórico. “A Justiça do Trabalho foi super acolhedora com ele, o que me emociona”, disse Ricardo Tadeu ao Portal Grands por Bessa. Os dois se conhecem desde 2002, quando Márcio ainda cursava a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

