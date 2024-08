Nuvem de poeira e fumaça toma conta de Uberlândia e prejudica a qualidade do ar | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h41 ) ‌



Neste final de semana, Uberlândia enfrentou uma nuvem densa de poeira e fumaça que tomou conta de grande parte da cidade, prejudicando a visibilidade e a qualidade do ar. A situação se agravou com a chegada de fumaça das queimadas no interior de São Paulo, especialmente ao redor de Ribeirão Preto, que foi transportada para o Triângulo Mineiro devido ao avanço de uma frente fria.

A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para a cidade, destacando a possibilidade de novas ocorrências e recomendando cuidados especiais para a população. Além de prejudicar a visibilidade, a fumaça pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de problemas respiratórios, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Para minimizar os impactos, a Defesa Civil orienta o uso de umidificadores ou bacias com água e toalhas molhadas para reduzir as partículas no ambiente, a utilização de máscaras ao sair de casa, e a manutenção de portas e janelas fechadas. Recomenda-se também realizar atividades físicas em locais fechados e ventilados e adotar cuidados ao dirigir, como usar faróis baixos e manter distância segura dos veículos. Se a fumaça for intensa, é aconselhável parar no acostamento e aguardar com segurança.

