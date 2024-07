NUTRÓLOGA: Mariana Borges explica sobre o diagnóstico e tratamento da obesidade | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

A obesidade, doença crônica e multifatorial que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo, pode ter sua abordagem reformulada. A Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO) propõe uma mudança significativa no diagnóstico e tratamento da doença, indo além do tradicional Índice de Massa Corporal (IMC).

O IMC, apesar de ser uma ferramenta útil para avaliar o peso corporal, apresenta limitações. A EASO defende a utilização de um conjunto de medidas mais abrangente, que leve em consideração a distribuição da gordura corporal, especialmente a gordura visceral abdominal. Essa gordura, mesmo em indivíduos com IMC baixo, pode aumentar o risco de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer.

A proposta da EASO se baseia no reconhecimento da obesidade como uma doença complexa, influenciada por fatores genéticos, ambientais, comportamentais e sociais. Essa visão holística exige uma abordagem multidisciplinar no tratamento, que inclua acompanhamento médico, nutricional, psicológico e atividades físicas.

No Brasil, a obesidade é um problema de saúde pública crescente. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), 20% da população brasileira é obesa e mais da metade (55,4%) está acima do peso. Um estudo recente prevê que, até 2044, quase metade dos brasileiros (48%) poderá ser obesa se os padrões atuais forem mantidos.

Publicidade

- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0R6GguulOBc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=rnrkxxyLNp8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=J3kR07ycNww

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #obesidade #saúde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.