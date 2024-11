NUTRÓLOGA: Daniela Tahan alerta sobre o pico de insulina | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h50 ) twitter

A insulina é um hormônio essencial produzido pelo pâncreas, cuja principal função é regular os níveis de glicose no sangue. No entanto, o excesso desse hormônio, comum após a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, pode levar ao acúmulo de gordura corporal e contribuir para o aumento de peso. Os chamados "picos de insulina" ocorrem quando há uma alta concentração do hormônio no sangue, favorecendo o armazenamento de energia em forma de gordura.

Além disso, a resistência à insulina, condição em que as células têm dificuldade para absorver a glicose, pode resultar em sintomas como cansaço, fome excessiva, sede aumentada e alterações na pele. Essa condição, muitas vezes silenciosa, está associada a fatores genéticos e ao excesso de peso, podendo evoluir para diabetes tipo 2 se não for controlada. Estratégias como mudanças na alimentação e acompanhamento médico são fundamentais para prevenir e tratar o problema.

