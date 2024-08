NUTRICIONISTA: Mainá Garcia fala sobre a seletividade alimentar na infância | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h51 ) ‌



As escolhas alimentares que as crianças fazem desde cedo podem ter um impacto significativo em seus hábitos alimentares ao longo da vida. A observação de que crianças escolhem seus alimentos durante as refeições é fundamental para entendermos como moldar suas preferências e construir uma base sólida para uma alimentação saudável.

Essa fase da vida é crucial para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. As crianças tendem a imitar os adultos, especialmente seus pais, e a repetir as escolhas que vêm sendo feitas à mesa. Por isso, é essencial oferecer uma variedade de alimentos nutritivos e saborosos desde a primeira infância, incentivando a criança a experimentar novos sabores e texturas.

Ao permitir que as crianças participem da escolha dos alimentos, estamos proporcionando a elas um senso de autonomia e controle sobre suas refeições. Essa autonomia pode contribuir para uma relação mais positiva com a comida e reduzir a probabilidade de desenvolverem hábitos alimentares desordenados no futuro.

