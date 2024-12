NUTRICIONISTA: Aline Pilares alerta sobre a falta de magnésio no organismo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/12/2024 - 16h50 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

O magnésio é um mineral essencial para o funcionamento do corpo, participando de mais de 300 reações metabólicas. Ele fortalece o sistema imunológico, regula as funções nervosas e musculares, controla a pressão arterial e auxilia na saúde óssea, permitindo a entrada de cálcio nos ossos. Além disso, o cloreto de magnésio, um suplemento popular, garante uma maior biodisponibilidade do mineral no organismo, potencializando seus benefícios.

A deficiência de magnésio pode causar sintomas como cansaço excessivo, náuseas e até zumbido no ouvido, destacando a importância de manter os níveis adequados para a saúde integral.

