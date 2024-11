Nutrição fetal: a chave para bezerros mais fortes e produtivos | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 07h49 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

O aumento recente da arroba do boi gordo tem impulsionado o interesse dos pecuaristas em métodos de engorda mais rápida e eficiente dos animais. No entanto, o foco na nutrição bovina vai além do confinamento ou pasto: o conceito de nutrição fetal ganha cada vez mais relevância na pecuária moderna. Trata-se de um método que visa assegurar a saúde e o desenvolvimento dos bezerros antes mesmo de nascerem, através de uma alimentação balanceada para as novilhas prenhas, garantindo que estejam em condições ideais de saúde desde a fecundação.

A nutrição fetal, conduzida por especialistas como o zootecnista Weisley, utiliza uma mistura que inclui milho, farelo de arroz e DDG, combinado com núcleos sintéticos que auxiliam na digestão, reduzindo a emissão de metano e promovendo um melhor aproveitamento dos nutrientes. O resultado? Bezerros mais fortes e pesados, com características genéticas otimizadas dos pais, prontos para o abate em menos tempo. Em comparação ao sistema tradicional, que exige até três anos para que o animal atinja 18 arrobas, este método permite que o mesmo resultado seja alcançado em cerca de dois anos, com um peso de até 21 arrobas, maximizando os ganhos dos pecuaristas.

Com a chegada da estação das chuvas, o manejo adequado e a alimentação especial se tornam fundamentais para garantir o desenvolvimento ideal dos bezerros. Nesse cenário, o ditado “o olho do dono é que engorda o gado” ganha um novo significado, com atenção redobrada desde a nutrição fetal até o confinamento final. Assim, quem investe em cuidados e alimentação de qualidade colhe os frutos em animais saudáveis e rentáveis.

