Nunes afirma que vai registrar queixa-crime contra 99 e Uber

Nesta quarta-feira (22) o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que vai registrar uma queixa-crime contra a empresa 99 e a Uber por conta do descumprimento, por parte da empresa, do decreto municipal que proíbe a oferta do serviço de mototáxi. O anúncio aconteceu durante a entrega de mais 4 km da Faixa Azul na Avenida das Nações Unidas. O prefeito da capital destacou o aumento no número de mortes em acidentes com motos em São Paulo, que passou de 403, em 2023, para 483 no ano passado.

