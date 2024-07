Número de turistas que visitaram o Brasil em 2024 é o maior dos últimos 6 anos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/07/2024 - 16h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h41 ) ‌



No primeiro semestre de 2024, o Brasil recebeu 3, 6 milhões de turistas estrangeiros. Esse número representa o maior índice desde 2018. Os visitantes geraram uma movimentação financeira equivalente a R$ 18 milhões. A Argentina liderou a lista com mais de 1 milhão de turistas, seguida pelos Estados Unidos e Chile. O Ministério do Turismo informou que os dados foram impulsionados por grandes eventos e datas festivas.

