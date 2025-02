Número de pessoas que frequentam a Cracolândia diminui 64% em um ano, diz Prefeitura de SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/02/2025 - 22h19 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O número de frequentadores da Cracolândia em São Paulo caiu 64% em um ano, de acordo com a Prefeitura. Atualmente, cerca de 500 pessoas estão nas ruas da região. Arthur, um jovem de 26 anos, aceitou internação após anos nas ruas devido ao uso de drogas. Com a ajuda da Secretaria de Cultura, um piano foi instalado no hospital para ele. Profissionais como Maria trabalham para convencer dependentes a buscar tratamento. Estratégias, como encaminhamento rápido para empregos, ajudam a evitar recaídas. Felipe, por exemplo, conseguiu trabalho como auxiliar de logística após receber alta.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.