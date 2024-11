Número de pedidos de demissão bate recorde em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h08 ) twitter

O número de pedidos de demissão bateu recorde no Brasil. A maior parte é de jovens que querem mudar de carreira ou decidem empreender. De acordo com levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), de cada 100 pedidos de desligamento feitos em 2024, 30 foram jovens entre 18 e 24 anos. Para falar sobre o mercado de trabalho, conversamos com o professor de Direito da FGV Rio, Paulo Renato Fernandes.

