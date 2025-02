Número de mulheres que engravidaram após os 40 anos subiu 60% em 12 anos, diz IBGE Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/02/2025 - 13h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 01h18 ) twitter

Milena, que sonhou por anos com a maternidade, teve sua filha aos 46 anos através de fertilização. Ela representa um crescente número de mulheres que engravidam após os 40. O aumento foi de 60% em 12 anos, segundo o IBGE. Muitas mulheres optam por ter filhos mais tarde após alcançar estabilidade profissional, desafiando normas tradicionais. No entanto, essa escolha exige cuidados médicos rigorosos para lidar com riscos como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. "A maturidade me proporcionou uma abordagem mais tranquila e informada para criar minha filha", diz Milena. O acompanhamento médico regular e planejamento são fundamentais para garantir uma gestação saudável e minimizar complicações.

