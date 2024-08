Número de mulheres protagonistas em Hollywood diminui 14% em 2023 Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h11 ) ‌



A representatividade feminina em Hollywood caiu no ano passado. Um estudo anual comparou os 100 filmes mais populares de 2023 com os 100 mais famosos de anos anteriores, entre 2007 e 2022. Os resultados do levantamento mostram que o número de mulheres como protagonistas diminuiu 14%. Das produções mais vistas do ano passado, 32% tiverem papéis femininos com falas, e somente 11% escalaram mulheres em pelo menos metade dos personagens com falas.

