Número de mortos após passagem do furacão Beryl sobe para 10

Dez pessoas morreram durante a passagem do furacão Beryl, que continua devastando o Caribe. A previsão é que ele chegue aos Estados Unidos no final de semana. Aqui no Brasil tivemos apenas um furacão, o Catarina, em março de 2004, que atingiu os moradores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Deixou um rastro de destruição, 11 mortos e, na época, mais de 27 mil moradores ficaram desalojados. O professor de Meteorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Ricardo de Camargo explica as razões.

