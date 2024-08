Número de mortos após iate de luxo afundar sobe para seis Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h03 ) ‌



As equipes que fazem buscas pelos desaparecidos no naufrágio do iate de luxo na costa da Sicília, na Itália, conseguiram encontrar cinco corpos dentro da embarcação nesta quarta-feira (21). De acordo com a imprensa britânica, um dos corpos é do bilionário inglês Mike Lynch. Outra vítima encontrada é a filha do magnata. Oficialmente, as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

