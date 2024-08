Número de mortes no trânsito aumenta 23,1% em São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h15 ) ‌



As mortes no trânsito no estado de São Paulo tiveram um aumento de 23% nos sete primeiros meses deste ano. As principais vítimas são os motociclistas. Segundo o Infosiga, foram 1.487 mortes envolvendo motos, entre janeiro e julho. Esse número representa um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Para entender o que influencia nesse aumento, conversamos com o Eduardo Gomes, superintendente regional do Detran São Paulo.

