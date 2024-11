Número de jovens em trabalho infantil cai 14,6% no Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/10/2024 - 11h30 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h02 ) twitter

O número de jovens brasileiros em situação de trabalho infantil caiu 14,6% no ano passado e atingiu o menor patamar desde 2016, segundo uma pesquisa do IBGE. Para nos aprofundarmos nesse assunto, recebemos Katerina Volcov, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.

