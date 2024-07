Número de infartos aumenta durante o inverno

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do inverno, os cuidados com a saúde devem ser mais redobrados, principalmente quem tem problemas cardíacos. Todos os anos no Brasil, cerca de 400 mil pessoas sofrem algum tipo de infarto. E o que chama atenção, é o aumento de internações por ataques cardíacos entre os jovens.

#infarto #saude #prevencao #inverno #medicamentos

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.