Número de fogo em vegetação aumentou este ano no interior
16/08/2024 - 13h05



O número de queimadas aumentou no interior do Rio. Dados do 5º Grupamento de Bombeiros Militar apontam um aumento de 100% dos casos neste ano, em comparação ao mesmo período de 2023. Veja!

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #queimadas #transtorno #meioambiente #bombeiromilitar #alergia #natureza #camposdosgoytacazes

