Número de feminicídios aumenta em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os dados sobre violência doméstica em Uberlândia são profundamente preocupantes. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram registrados 1.766 casos de violência doméstica contra mulheres, um número alarmante que demonstra a gravidade da situação.

Dentre esses casos, 11 mulheres perderam suas vidas em feminicídios, um crime bárbaro que tira a vida de mulheres por causa de seu gênero. A história de Natália, de 30 anos, que morreu ao tentar proteger sua filha de um ataque do ex-marido, é um exemplo trágico e que clama por justiça.

Os números estaduais também são chocantes. Em Minas Gerais, foram registradas 115 tentativas de feminicídio no mesmo período, com 54 casos consumados. Uberlândia, infelizmente, concentra um número expressivo desses crimes, com 11 feminicídios registrados nos primeiros cinco meses do ano. Além disso, 6 mulheres perderam suas vidas para a violência doméstica na cidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Cn1juPUXOBA

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8JAiGzQXkuo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Yyn7hG2pa08

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #feminicídio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.