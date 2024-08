Número de brasileiros presos por tráfico supera estrangeiros em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O número de brasileiros presos tentando viajar levando drogas a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo superou o número de estrangeiros pela primeira vez em 39 anos. Uma francesa foi presa com seis quilos de cocaína escondidos no fundo falso da mala ao tentar embarcar para a França. Segundo a Polícia Federal, a França se tornou o destino mais procurado pelos traficantes recentemente, com 294 pessoas presas apenas no primeiro semestre deste ano.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.