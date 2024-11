Núcleo de Apoio ao Parkinson em Criciúma arrecada doações para tratamento Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 11h33 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h24 ) twitter

O Núcleo de Apoio ao Parkinsoniano de Criciúma iniciou uma importante campanha de arrecadação de doações, com o objetivo de auxiliar no tratamento dos pacientes que convivem com a doença de Parkinson. A iniciativa busca reunir recursos para garantir que os pacientes recebam o apoio necessário em suas terapias e tratamentos, melhorando sua qualidade de vida. A repórter Rachel Schneider traz os detalhes dessa ação, que conta com o apoio da comunidade local. Além disso, Tatiana Fernandes D'Agostin Felisbino, presidente da Stabile, destaca a importância da participação da população para o sucesso da campanha. As doações podem ser feitas por meio dos canais oficiais do núcleo, e o objetivo é mobilizar a cidade em prol dessa causa tão relevante.

