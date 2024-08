Novos contratos: Hospital Regional do Oeste retoma cirurgias para transplante renal Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/08/2024 - 20h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h36 ) ‌



Após uma pausa de quatro meses devido a problemas com a equipe médica, o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, está pronto para retomar os transplantes renais. A interrupção, que começou em abril, deixou muitos pacientes em espera, mas agora, com novos contratos e uma equipe renovada, os serviços de transplante renal serão retomados. Confira mais informações com Diego Antunes.

