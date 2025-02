Novorizontino vira sobre o Mirassol e está CLASSIFICADO no Paulistão Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 18/02/2025 - 09h42 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h19 ) twitter

Em uma noite eletrizante no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino conquistou uma vitória inesquecível sobre o Mirassol por 2 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final do Paulistão 2025! Após sair atrás no placar com um gol de Iury Castilho, o Tigre reagiu no segundo tempo com Waguininho e Pablo Dyego, selando a virada com um golaço de fora da área. Confira os melhores momentos dessa grande partida!

