Novo suspeito preso em caso de homicídio no bairro Paranaguamirim em Joinville
29/07/2024 - 15h19 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h28 )



A Tribuna do Povo continua a acompanhar de perto o caso do homem encontrado morto no bairro Paranaguamirim, em Joinville. Recentemente, a Delegacia de Homicídios da cidade fez uma importante prisão: um dos suspeitos é alegadamente um dos líderes de uma facção criminosa envolvida no caso. Acompanhe a nossa reportagem na tela da Tribuna do Povo para saber mais sobre a prisão e os detalhes da investigação em andamento.

