Novo reservatório do DMAE deve ficar pronto em setembro | Jornal Paranaíba

A obra de ampliação do Centro de Reservação São Jorge, em Uberlândia, segue em ritmo acelerado, com 50% já concluídos. Essa importante iniciativa do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) trará mais segurança e tranquilidade para o abastecimento de água na cidade.

Um novo reservatório, com a mesma capacidade do já existente (6 milhões de litros de água), está sendo construído. Essa medida dobrará a capacidade de armazenamento de água potável na região, garantindo um fornecimento mais estável para os moradores, mesmo em períodos de alta demanda.

A construção segue um método meticuloso, começando pelo topo e descendo gradativamente. As placas que compõem a lateral do reservatório são cuidadosamente soldadas uma a uma, garantindo a qualidade e segurança da estrutura.

Além do novo reservatório, uma estação elevatória também está sendo construída. Essa estação será responsável por impulsionar a água com mais força, otimizando o bombeamento e garantindo um fornecimento mais eficiente para os consumidores finais.

Com a metade da obra concluída, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até setembro deste ano. A partir de então, Uberlândia contará com um sistema de abastecimento de água ainda mais robusto e confiável, beneficiando diretamente a qualidade de vida da população.

