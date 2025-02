Novo relatório pode inocentar enfermeira condenada pela morte de bebês na Inglaterra Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h42 ) twitter

A enfermeira Lucy Letby, condenada à prisão perpétua pela morte de sete bebês e tentativa de assassinato de outros dez, pode ter seu caso reaberto. Um médico canadense apresentou um relatório que aponta erros na análise dos estudos que embasaram sua condenação. Segundo ele, há indícios de que as mortes foram causadas por negligência médica, não por Lucy. Um pedido de revisão do caso está em andamento. Lucy sempre negou as acusações, e agora há esperança de que ela consiga provar sua inocência.

