Novo quadro do Hoje em Dia, Duelo Fashion estreia nesta quinta (17) com penteado de noiva como tema

O novo quadro Duelo Fashion estreia nesta quinta-feira (17) no Hoje em Dia com o tema penteado de noiva. No primeiro episódio, os cabeleireiros Aldair Santos e Gabrielly Pedroso disputarão o prêmio de R$ 10 mil em um cenário montado com dois salões idênticos. Eles terão 40 minutos para realizar suas criações e serão avaliados pelo cabeleireiro Paulo Persil, que analisará a técnica, e a atriz Pérola Faria, que será a juri artística.

