Novo piso do ParkShoppingBarigüi é inaugurado em Curitiba

O ParkShoppingBarigüi inaugurou a maior expansão do shopping está com mais de 50 mil m² de área construída. O novo terceiro piso reúne 75 novas lojas, 13 restaurantes no Park Gourmet, um novo conceito de saúde e bem-estar com o inédito Centro Médico que tem 25 clínicas de diferentes especialidades, além um parque indoor infantil e permanente com 425m² para diversão das crianças o ano todo. A Multiplan, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, investiu R$ 400 milhões na obra. O evento contou com a presença do governador Ratinho Jr. e do prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

