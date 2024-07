Novo Hospital de Clínicas da UFU está quase pronto, mas funcionamento é desafio | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Na última sexta-feira (28), o reitor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Valder Steffen Junior, recebeu autoridades para uma visita às instalações do novo Hospital de Clínicas da UFU (HC-UFU). A estrutura de cinco andares está quase concluída, faltando apenas alguns detalhes finais.

O objetivo da audiência realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) foi discutir o plano de ocupação do novo bloco do HC-UFU, além de ouvir autoridades e cidadãos para discutir sobre o aumento de leitos e serviços na unidade, a ampliação da equipe e a aquisição de materiais e equipamentos para o funcionamento da nova ala médica.

O novo prédio será uma unidade de urgência e emergência com 249 leitos hospitalares, sendo 65 no pavimento térreo, onde funcionará o pronto-socorro. No primeiro andar, estarão as salas para equipamentos de imagem e diagnóstico. O segundo e o terceiro andares serão destinados à enfermaria e internação. O quarto andar abrigará 30 leitos de UTI e o setor de atendimento a queimaduras. O último pavimento contará com 20 salas de cirurgia e um heliponto na cobertura.

